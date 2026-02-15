Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar!
15.02.2026 | 21:57
Ünlü oyuncu Hande Soral’ın İsmail Demirci’den dünyaya gelen oğlu Ali, bugün Bedirhan Soral’la kek hazırladı. Bedirhal Soral’ın minik yeğeniyle yemek hazırladığı o anlar sosyal medyada beğeni topladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı! 16.02.2026 | 21:18
01:00
01:01
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar! 15.02.2026 | 21:57
00:51
Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu 15.02.2026 | 20:34
00:17
01:54
00:14
00:28
01:09
Ebru Gündeş ve Assala müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı | Video 14.02.2026 | 11:58
00:17
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı! 13.02.2026 | 22:24
01:01
Demet Akalın 90'lı yıllardaki kısa saçlı halini paylaştı | Video 13.02.2026 | 10:31
00:19
02:16
Safiye Soyman oğlu Harun'un hatim duasına katıldı | Video 13.02.2026 | 08:42
00:21
00:34
Demet Akalın ve Kutsi'den havalimanında düet: "Ne özel adamdır" | Video 12.02.2026 | 09:57
00:29
Şarkıcı Aydilge ameliyat oldu: "Ağrılardan kurtuluş günüm" | Video 12.02.2026 | 08:53
00:19
Gizem Karaca kızı Yaz'ın oyun oynadığı anları paylaştı | Video 11.02.2026 | 15:33
00:38
Hülya Avşar kızı Zehra'nın dövüş sporu yaptığı anları paylaştı | Video 11.02.2026 | 14:43
20:29
Aynı Yağmur Altında dizisinin oyuncularından çok özel açıklamalar! 11.02.2026 | 11:58
00:19
Hakan Sabancı'ya berberinden doğum günü sürprizi! | Video 11.02.2026 | 08:43