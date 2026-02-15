Video Magazin Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar!
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar!

Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar!

15.02.2026 | 21:57

Ünlü oyuncu Hande Soral’ın İsmail Demirci’den dünyaya gelen oğlu Ali, bugün Bedirhan Soral’la kek hazırladı. Bedirhal Soral’ın minik yeğeniyle yemek hazırladığı o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı! 00:16
Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı! 16.02.2026 | 21:18
Serdar Ortaç ve Bengü’nün nostalji estiren videosuna beğeni yağdı... Yıllar önceki halleri olay oldu! | Video 01:00
Serdar Ortaç ve Bengü'nün nostalji estiren videosuna beğeni yağdı... Yıllar önceki halleri olay oldu! | Video 16.02.2026 | 13:54
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar! 01:01
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar! 15.02.2026 | 21:57
Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu 00:51
Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu 15.02.2026 | 20:34
Kore’de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran ameliyat öncesi ve sonrası hallerini paylaştı! Görenler hayret etti 00:17
Kore’de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran ameliyat öncesi ve sonrası hallerini paylaştı! Görenler hayret etti 15.02.2026 | 18:07
Sahra Işık oğlu minik Pamir’in duygulandıran görüntülerini paylaştı... Ne çabuk büyüdün aşkım | Video 01:54
Sahra Işık oğlu minik Pamir'in duygulandıran görüntülerini paylaştı... "Ne çabuk büyüdün aşkım" | Video 15.02.2026 | 16:20
’Aynı Yağmurun Altında’nın yıldızı Hülya Avşar’dan ev halleri: Şömine başında keyif çattı... 00:14
'Aynı Yağmurun Altında'nın yıldızı Hülya Avşar'dan ev halleri: Şömine başında keyif çattı... 15.02.2026 | 15:30
Nurseli İdiz’den sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti... 00:28
Nurseli İdiz'den sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti... 15.02.2026 | 14:53
Ebru Gündeş ve Assala müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı | Video 01:09
Ebru Gündeş ve Assala müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı | Video 14.02.2026 | 11:58
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı! 00:17
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı! 13.02.2026 | 22:24
Demet Akalın 90’lı yıllardaki kısa saçlı halini paylaştı | Video 01:01
Demet Akalın 90'lı yıllardaki kısa saçlı halini paylaştı | Video 13.02.2026 | 10:31
Nurgül Yeşilçay’ın mutfak sırrı ortaya çıktı: Kimse yapmıyor ama lezzeti orada! | Video 00:19
Nurgül Yeşilçay'ın mutfak sırrı ortaya çıktı: "Kimse yapmıyor ama lezzeti orada!" | Video 13.02.2026 | 10:08
Safiye Soyman oğlu Harun’un hatim duasına katıldı | Video 02:16
Safiye Soyman oğlu Harun'un hatim duasına katıldı | Video 13.02.2026 | 08:42
Bir babanın en zor vedası! Kanbolat Görkem Arslan’ın babasının feryadı yürek dağladı: Toprağın bol olsun! 00:21
Bir babanın en zor vedası! Kanbolat Görkem Arslan’ın babasının feryadı yürek dağladı: Toprağın bol olsun! 12.02.2026 | 21:26
Demet Akalın ve Kutsi’den havalimanında düet: Ne özel adamdır | Video 00:34
Demet Akalın ve Kutsi'den havalimanında düet: "Ne özel adamdır" | Video 12.02.2026 | 09:57
Şarkıcı Aydilge ameliyat oldu: Ağrılardan kurtuluş günüm | Video 00:29
Şarkıcı Aydilge ameliyat oldu: "Ağrılardan kurtuluş günüm" | Video 12.02.2026 | 08:53
Gizem Karaca kızı Yaz’ın oyun oynadığı anları paylaştı | Video 00:19
Gizem Karaca kızı Yaz'ın oyun oynadığı anları paylaştı | Video 11.02.2026 | 15:33
Hülya Avşar kızı Zehra’nın dövüş sporu yaptığı anları paylaştı | Video 00:38
Hülya Avşar kızı Zehra'nın dövüş sporu yaptığı anları paylaştı | Video 11.02.2026 | 14:43
Aynı Yağmur Altında dizisinin oyuncularından çok özel açıklamalar! 20:29
Aynı Yağmur Altında dizisinin oyuncularından çok özel açıklamalar! 11.02.2026 | 11:58
Hakan Sabancı’ya berberinden doğum günü sürprizi! | Video 00:19
Hakan Sabancı'ya berberinden doğum günü sürprizi! | Video 11.02.2026 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY