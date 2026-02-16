Serdar Ortaç ve Bengü'nün nostalji estiren videosuna beğeni yağdı... Yıllar önceki halleri olay oldu! | Video

16.02.2026 | 13:54

2000’li yılların en popüler iki ismi Serdar Ortaç ve Bengü, o dönemin en çok konuşulan ve sevilen sanatçıları arasında yer alıyordu. Kariyerlerinin başındaki enerjileri ve sahne performanslarıyla milyonları etkilemiş ikili, şimdi sosyal medyada ortaya çıkan nostalji dolu stüdyo görüntüleriyle tekrar gündemde.