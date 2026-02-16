Serdar Ortaç ve Bengü'nün nostalji estiren videosuna beğeni yağdı... Yıllar önceki halleri olay oldu! | Video
16.02.2026 | 13:54
2000’li yılların en popüler iki ismi Serdar Ortaç ve Bengü, o dönemin en çok konuşulan ve sevilen sanatçıları arasında yer alıyordu. Kariyerlerinin başındaki enerjileri ve sahne performanslarıyla milyonları etkilemiş ikili, şimdi sosyal medyada ortaya çıkan nostalji dolu stüdyo görüntüleriyle tekrar gündemde.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı! 16.02.2026 | 21:18
01:00
01:01
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar! 15.02.2026 | 21:57
00:51
Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu 15.02.2026 | 20:34
00:17
01:54
00:14
00:28
01:09
Ebru Gündeş ve Assala müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı | Video 14.02.2026 | 11:58
00:17
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı! 13.02.2026 | 22:24
01:01
Demet Akalın 90'lı yıllardaki kısa saçlı halini paylaştı | Video 13.02.2026 | 10:31
00:19
02:16
Safiye Soyman oğlu Harun'un hatim duasına katıldı | Video 13.02.2026 | 08:42
00:21
00:34
Demet Akalın ve Kutsi'den havalimanında düet: "Ne özel adamdır" | Video 12.02.2026 | 09:57
00:29
Şarkıcı Aydilge ameliyat oldu: "Ağrılardan kurtuluş günüm" | Video 12.02.2026 | 08:53
00:19
Gizem Karaca kızı Yaz'ın oyun oynadığı anları paylaştı | Video 11.02.2026 | 15:33
00:38
Hülya Avşar kızı Zehra'nın dövüş sporu yaptığı anları paylaştı | Video 11.02.2026 | 14:43
20:29
Aynı Yağmur Altında dizisinin oyuncularından çok özel açıklamalar! 11.02.2026 | 11:58
00:19
Hakan Sabancı'ya berberinden doğum günü sürprizi! | Video 11.02.2026 | 08:43