Ankara’da eşini öldüren şahıs kendi silahıyla intihar etti | Video 16.02.2026 | 07:28 Ankara’nın Haymana ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldüren şahıs kendi silahıyla intihar etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak amacıyla cadde üzerinde konuşmaya başladı. Konuşma sırasında yanında bulunan silahı çıkaran Serdar Hakbilir, önce Songül Hakbilir'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.