Sultangazi'de trafik tartışmasında aracından inen sürücüyü mahalleliler darp etti | Video

16.02.2026 | 10:13

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile mahalleli arasında çıkan tartışmada, aracından inen sürücü 4 kişi tarafından darp edildi.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Aynı gün başka bir mahallede ki kafede iki grup arasında çıkan kavgada ise sandalyeler havada uçuştu. Her iki kavga da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 14 Şubat akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile mahallede bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü, 4 kişi tarafından darbedildi. Kavga, yoldan geçenlerin araya girmesiyle son buldu. Darp edilen sürücü aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir kafede ise iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerine rağmen taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Kavga anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

