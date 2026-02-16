Bitlis'te yıllardır göç göç etmeyen leylek kamerada | Video 16.02.2026 | 10:57 Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan bir leylek, yıllardır göç etmeyerek aynı yuvada kalmaya devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her yıl sonbahar aylarında sıcak bölgelere göç eden leyleklerin aksine Budaklı'daki leyleğin kışı da köyde geçirmesi, hem köy sakinlerinin hem de doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarına rağmen yuvasını terk etmeyen leylek, adeta köyün simgesi haline geldi.Köy sakinleri, leyleğin uzun süredir aynı bölgede bulunduğunu belirterek, özellikle sert geçen kış günlerinde onun için endişelendiklerini ifade etti.Uzmanlar, bazı leyleklerin iklim değişikliği, besin kaynaklarının artması veya sağlık durumları nedeniyle göç etmeyebileceğini belirtiyor.