Bitlis'te yıllardır göç göç etmeyen leylek kamerada | Video
16.02.2026 | 10:57
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan bir leylek, yıllardır göç etmeyerek aynı yuvada kalmaya devam ediyor.
Köy sakinleri, leyleğin uzun süredir aynı bölgede bulunduğunu belirterek, özellikle sert geçen kış günlerinde onun için endişelendiklerini ifade etti.
Uzmanlar, bazı leyleklerin iklim değişikliği, besin kaynaklarının artması veya sağlık durumları nedeniyle göç etmeyebileceğini belirtiyor.
