Fırtınada köprüyü geçmeye çalışan motokuryeye ambulans ve metrobüs kalkan oldu | Video 16.02.2026 | 07:42 İstanbul 'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çeken motokuryeye, trafikte seyreden ambulans ve metrobüs eşlik ederek güvenli şekilde ilerlemesini sağladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dengesini korumakta zorlanan motokuryeye, ambulans ve metrobüs hızlarını düşürerek kalkan oldu. Motosiklet sürücüsü, rüzgarın etkisini azaltmak amacıyla araçların arasında ilerledi. Köprüyü herhangi bir olumsuzluk yaşamadan geçen motokurye, kendisine yardımcı olan şoförlere korna çalarak teşekkür etti. Öte yandan moto kuryenin köprü üzerindeki ilerleyişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.