Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler FotoHaber Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi
Giriş Tarihi: 24.11.2021 20:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 20:56

Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi

Müslüman âlemi için en önemli ibadetlerin başında namaz gelir. Namaz kılmak herkesin bilmesi ve yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Özellikle namaz kılmaya yeni başlayan kişiler namaz sureleri sırası konusunda araştırma yaparak, bu ibadetini en doğru şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Namazda okunan sureler ile sırasıyla namazda okunacak zammı sure isimleri için doğru yerdesiniz. Namaz sureleri sırası ve namazda okunan sureler ile isimleri nelerdir? Namaz kılarken hangi namaz sureleri okunur?

Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi

Namaz sureleri sırası bu ibadeti en doğru şekilde gerçekleştirmek isteyen birçok kişi tarafından araştırılan konulardan birisi olarak göze çarpar. Namaz sureleri sırasına dikkat ederek namazını buna göre kılmak isteyenler namazda okunan sureler için doğru yerdeler. Namazda okunacak zammı sureler ve isimleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İslam'ın ikinci şartı olan namaz ibadetini dosdoğru ve sünnetlere uygun şekilde yerine getirmek isteyenler namaz sureleri listesine aşağıdan ulaşabilecekler.

Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi

Namaz Sureleri Ve Sırası

Namaz sureleri sırasına dikkat ederek farz oaln namazlarınızı yerine getirebilmeniz için sırasıyla okunması gereken zammı sure isimlerini aşağıda derledik.

Namaz sureleri sırası şöyle;

1-Fil Suresi

2-Kureyş Suresi

3-Maun Suresi

4-Kevser Suresi

5-Kafirun Suresi

6-Nasr Suresi

7-Tebbet Suresi

8-İhlas Suresi

9-Felak Suresi

10-Nas Suresi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi

Namazda Okunan Zammı Sureler Okunuşları Ve Anlamları

Fil Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Fil Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi

Kureyş Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Li'î lâfi Kurayş'in

2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf

3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt

4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,

2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,

3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!

4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi

Maun Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm

3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn

5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne

7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Maun Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.

7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi

Kevser Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.

Kevser Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi

Kafirun Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûn

Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Leküm dînüküm veliye dîn

Kafirun Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: Ey kâfirler

Tapmam o taptıklarınıza!

Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

SON DAKİKA