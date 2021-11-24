Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Namazda Okunacak Zammı Sure İsimleri Sırasıyla Listesi

Müslüman âlemi için en önemli ibadetlerin başında namaz gelir. Namaz kılmak herkesin bilmesi ve yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Özellikle namaz kılmaya yeni başlayan kişiler namaz sureleri sırası konusunda araştırma yaparak, bu ibadetini en doğru şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Namazda okunan sureler ile sırasıyla namazda okunacak zammı sure isimleri için doğru yerdesiniz. Namaz sureleri sırası ve namazda okunan sureler ile isimleri nelerdir? Namaz kılarken hangi namaz sureleri okunur?