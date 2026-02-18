Galatasaray-Juventus maçında Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi! Taraftara karşı samimi tavrı takdir edildi | Video

18.02.2026 | 14:52

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçın ardından stat çıkışında Kıvanç Tatlıtuğ ile bir taraftar arasında yaşanan samimi anlar sosyal medyada gündem oldu. Tatlıtuğ'un mütevazı tavırları ve taraftarla kurduğu sıcak iletişim futbolseverlerden büyük beğeni topladı.