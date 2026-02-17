Video Yaşam Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
17.02.2026 | 21:09

Gaziantep'te maskeli ve silahlı 3 soyguncu, girdikleri kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilogram altın çaldı. Olay sonrası altınlarla kaçan saldırganlardan 2’si polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli ve çalınan altınları arama çalışmaları devam ediyor.

