Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu

17.02.2026 | 21:09

Gaziantep'te maskeli ve silahlı 3 soyguncu, girdikleri kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilogram altın çaldı. Olay sonrası altınlarla kaçan saldırganlardan 2’si polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli ve çalınan altınları arama çalışmaları devam ediyor.