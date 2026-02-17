Diyarbakır’da 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video
17.02.2026 | 11:45
Diyarbakır’da müteahhit ile emlakçı arasında 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 4 kişi silahla yaralanmıştı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Silah seslerinin duyulduğu görüntülerde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi, yerde yatan şahsın silahını alarak etkisiz hale getiriyor. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendiriliyor.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca karşılıklı 2 şahsın aynı zamanda yaralı olduğu için tedavilerinin bitiminin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
