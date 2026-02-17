Video Yaşam Diyarbakır’da 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video
17.02.2026 | 11:45

Diyarbakır’da müteahhit ile emlakçı arasında 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 4 kişi silahla yaralanmıştı.

Olay dün öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müteahhit ile emlakçı arasında binanın tadilatı konusunda çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.Ç. ve O.V. ile ismi öğrenilemeyen 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Silah seslerinin duyulduğu görüntülerde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi, yerde yatan şahsın silahını alarak etkisiz hale getiriyor. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendiriliyor.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca karşılıklı 2 şahsın aynı zamanda yaralı olduğu için tedavilerinin bitiminin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

