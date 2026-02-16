Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!
16.02.2026 | 18:26
Esenyurt'ta işten çıkan ve eve gitmekte olan 56 yaşındaki Himmet Sarıçayır 10 kişilik genç bir grup tarafından saldırıya uğradı. Sarıçayır kendisinden haraç istendiğini ve vermeyince olayın gerçekleştiğini belirtirken, saldırganların kendisine “Seni asıp kesip öldüreceğiz” dediklerini aktardı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
