Gaziantep’te meydan savaşı gibi kavga! Yabancıların kavgasında 9 sınır dışı | Video

Gaziantep’te yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada mahalle savaş alanına dönerken bir kişi ise araçla karşı taraftakileri ezmeye çalıştı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Şehitkamil ilçesinin Şirinevler Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Suriye uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Olayı duyan tarafların akrabalarının daha dahil olmasıyla bıçaklar ve sopaların da kullanıldığı büyük bir kavga yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan meydan savaşı gibi kavgada bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir aracın hızla kavga edenlerin arasına dalması ve tarafların aracın altında kalıp ezilmekten son anda kurtulması dikkat çekti. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahı yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

