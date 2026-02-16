Türkiye’nin konuştuğu kesip baş cinayetinde; Khokimova’nın yakınları ilk kez konuştu | Video

16.02.2026 | 11:05

İstanbul Ümraniye’de dehşet evindeki 2 cinayet Türkiye’nin gündemine otururken çöp konteynerında uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın ağabeyi ve dini nikahlı eşi Erhan Dursun ilk kez konuştu. Dursun, "Vahşice katletti, kişinin imam nikahı, sevgili oluşu da tamamen kendisi için hafifletici neden olması için söylediği beyanlar, asla öyle bir şey yok. Birisi mesaj attı ona, yüzde 99 değil yüzde 100 eminim ki beni aldatmaz, aldatma amacı olsa zaten oraya oğlumla gitmez. Adalete güveniyorum bu kadar vahşi bir cinayeti işlemiş birine en yüksek seviyede ceza verilmesini istiyoruz, İnşallah da öyle olacak" dedi.