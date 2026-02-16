Adana'da sokak köpekleri genç kızın kafa derisini 20 santim parçaladı | Video 16.02.2026 | 14:00 Adana'da ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç kız yaralandı. Köpeklerin kafa derisini 20 santim parçaladığı genç kız tedavi için hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde dün sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç.(25) bakkala ekmek almaya giderken, sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan ve yere düşen genç kız, o sırada sokaktan geçen arkadaşının yardımıyla kurtuldu.



Saldırı sonucu kafasından yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



"Kafasında 20 santimlik bir açık var"

Olayla ilgili konuşan amca Orhan Çelik, şunları söyledi:

"Mithatpaşa Mahallesi'nde sabah saat 10.00 civarında 3 köpeğin saldırısı meydana geldi. O noktada köpekler sürekli gruplar halinde geziyordu. Yeğenim bakkala ekmek almaya gittiği sırada olay gerçekleşti. Ucuz kurtulduk. Olayın olduğu sırada komşumuzun kızı oradan geçerken yeğenimi kurtarmış. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Şu an kafasında 20 santimlik bir açık var. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptı. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatacağız."