Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 16.02.2026 | 16:19 Adana'da otoyolda duran otomobilde kimliği belirsiz kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Emniyet şeridinde park halindeki 01 BUM 32 plakalı otomobilin kapısından kan sızdığını gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin camını kırdığı otomobilde, sürücünün başından silahla vurulduğu görüldü. Ruhsattaki fotoğraf ile ölen kişinin aynı olmadığı belirtilirken, kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Cansız beden Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, soruşturma sürüyor.