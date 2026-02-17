Jandarmadan 12 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları: 86 gözaltı | Video
17.02.2026 | 08:33
Jandarma tarafından 12 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, 86 şüpheli gözaltı alındı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, mağdur vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlardan "uzlaşı parası" talep ederek dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
00:46
00:18
Çanakkale'de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 17.02.2026 | 09:40
00:21
02:36
00:40
01:33
02:00
02:01
01:03
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 16.02.2026 | 23:16
04:14
Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet! 16.02.2026 | 18:26
00:47
00:55
Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 16.02.2026 | 16:19
00:03
01:03
00:16
Bu hareketi yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi | Video 16.02.2026 | 14:11
02:11
01:00
01:33
04:18
İstanbul Maslak'ta eski ortağının iş yerini silahla basıp soyundu! | Video 16.02.2026 | 11:18