Jandarmadan 12 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları: 86 gözaltı | Video

17.02.2026 | 08:33

Jandarma tarafından 12 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, 86 şüpheli gözaltı alındı.

12 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 60'ı tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, mağdur vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlardan "uzlaşı parası" talep ederek dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

