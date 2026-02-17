Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video
17.02.2026 | 10:03
Hatay'da anne, baba ve kız 3 aylık süreç içerisinde kozmetik zincir mağazasına ait 3 farklı mağazadan 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi ve çeşitli ürünler çaldı. Şahısların malzemeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansırken mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı, kızları serbest kaldı.
