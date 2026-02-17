Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 10:03 Hatay'da anne, baba ve kız 3 aylık süreç içerisinde kozmetik zincir mağazasına ait 3 farklı mağazadan 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi ve çeşitli ürünler çaldı. Şahısların malzemeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansırken mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı, kızları serbest kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda; Bir kozmetik zincir mağazasına ait 3 farklı mağazadan 3 ay içerisinde farklı zamanda yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını izlediler. Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiler. Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şahısların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve göz altına alındılar. Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi. Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ile E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.