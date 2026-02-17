SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu... | Video
17.02.2026 | 09:04
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve iş insanların aralarında bulunduğu 17 isim gözaltına alındı.
