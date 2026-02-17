Tekirdağ'da ters yönden caddeye giren otomobille motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 08:48 Tekirdağ Çorlu'da ters yönde seyrettiği sokaktan caddeye geçiş yapan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar istikametinden çarşı istikametine seyreden K.B.'nin kullandığı 34 MRG 398 plakalı motosiklet, ters yönden caddeye geçiş yapan E.H.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza sonrası çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü K.B. ve arkasında bulunan kişi yere savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.