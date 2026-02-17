Video Yaşam Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

17.02.2026 | 11:13

İstanbul Bakırköy’de bulunan bir sitenin otoparkında 2 otomobilden 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Bakırköy'de 11 Şubat'ta bir sitenin otoparkında, iki otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine soruşturma sürüyor. Otoparkta çalınan 30 milyon doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu, Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği iddia edilmişti.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 1'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri bitti. Şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da ’tadilat’ nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 00:12
Diyarbakır’da 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 17.02.2026 | 11:45
Bakırköy’de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09:09
Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.02.2026 | 11:13
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 00:45
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 17.02.2026 | 11:11
Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL’lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 01:46
Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 10:03
Otomobilin çarptığı özel halk otobüsü devrildi: 5 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 00:46
Otomobilin çarptığı özel halk otobüsü devrildi: 5 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 17.02.2026 | 09:49
Çanakkale’de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 00:18
Çanakkale'de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 17.02.2026 | 09:40
İstanbul merkezli 8 ilde devremülk dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:21
İstanbul merkezli 8 ilde devremülk dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı | Video 17.02.2026 | 09:08
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu... | Video 02:36
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu... | Video 17.02.2026 | 09:04
Tekirdağ’da ters yönden caddeye giren otomobille motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 00:40
Tekirdağ'da ters yönden caddeye giren otomobille motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 08:48
Jandarmadan 12 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları: 86 gözaltı | Video 01:33
Jandarmadan 12 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları: 86 gözaltı | Video 17.02.2026 | 08:33
Yozgat’ta motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:00
Yozgat'ta motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 17.02.2026 | 07:52
Düzce’de kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye gitmeye polis ikna etti | Video 02:01
Düzce'de kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye gitmeye polis ikna etti | Video 17.02.2026 | 07:38
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 01:03
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 16.02.2026 | 23:16
Esenyurt’ta sokak ortasında dehşet! 04:14
Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet! 16.02.2026 | 18:26
Hastanede güvenlik görevlisi odasından para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı 00:47
Hastanede güvenlik görevlisi odasından para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı 16.02.2026 | 17:25
Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 00:55
Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 16.02.2026 | 16:19
SON DAKİKA | Zonguldak Kilimli’de madende göçük... 3 işçi mahsur kaldı! | Video 00:03
SON DAKİKA | Zonguldak Kilimli'de madende göçük... 3 işçi mahsur kaldı! | Video 16.02.2026 | 15:30
Gaziantep’te meydan savaşı gibi kavga! Yabancıların kavgasında 9 sınır dışı | Video 01:03
Gaziantep’te meydan savaşı gibi kavga! Yabancıların kavgasında 9 sınır dışı | Video 16.02.2026 | 14:19
Bu hareketi yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi | Video 00:16
Bu hareketi yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi | Video 16.02.2026 | 14:11
Adana’da sokak köpekleri genç kızın kafa derisini 20 santim parçaladı | Video 02:11
Adana'da sokak köpekleri genç kızın kafa derisini 20 santim parçaladı | Video 16.02.2026 | 14:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY