Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
17.02.2026 | 11:13
İstanbul Bakırköy’de bulunan bir sitenin otoparkında 2 otomobilden 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 1'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri bitti. Şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Diyarbakır’da 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 17.02.2026 | 11:45
09:09
00:45
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 17.02.2026 | 11:11
01:46
00:46
00:18
Çanakkale'de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 17.02.2026 | 09:40
00:21
02:36
00:40
01:33
02:00
02:01
01:03
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 16.02.2026 | 23:16
04:14
Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet! 16.02.2026 | 18:26
00:47
00:55
Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 16.02.2026 | 16:19
00:03
01:03
00:16
Bu hareketi yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi | Video 16.02.2026 | 14:11