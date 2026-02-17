Yozgat'ta motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
17.02.2026 | 07:52
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
