Çanakkale'de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video
17.02.2026 | 09:40
Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 3 şüpheli tutuklandı.
Uygulamalar sırasında toplamda, 316,86 gram narkotik madde, 50 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 17 bin 220 Türk Lirası ele geçirildi.
78 şüpheli kişiye adli işlem yapıldı, 3 şahıs 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 32 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.
