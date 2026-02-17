Düzce'de kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye gitmeye polis ikna etti | Video 17.02.2026 | 07:38 Düzce’de kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye gitmek istemeyince polis ekiplerinin iknası ve yardımı ile ambulansa bindirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre şehir merkezinden Aziz Yıldırım bulvarına seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü, D.G. idaresinde ki 81 AFF 376 plakalı Toyota marka araca çarparak savruldu. Motosiklet sürücüsü kazanın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerinde hastaneye gitmek istemedi. Ayağından ciddi yara alan şahıs, ambulansa binmek istemeyince polis ekipleri şahsın hastaneye gitmesi için uzun süre dil döktü. Polis ekipleri ve arkadaşlarının uzun süre dil döktüğü genç ikna edilmesinin ardından polisin kollarında ambulansa alındı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün ayağında ciddi yaralanma olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.