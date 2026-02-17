FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video
17.02.2026 | 11:11
MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
