Eşi ve ikiz bebeklerinin gözü önünde darp edildi | Video

17.02.2026 | 09:49

Esenyurt'ta kayınvalidesinin aracından çocukların pusetini almak isteyen Doğukan Ağtaş ve eşi, yol verme tartışması nedeniyle darp edildi.

Olay Esenyurt İncirtepe Mahallesinde meydana geldi. Doğukan Ağtaş, ikiz çocuklarının pusetini almak için kayınvalidesinin yaşadığı mahalleye geldi. Kayınvalidesinin aracından çocukların pusetini almak isteyen Ağtaş, bu sırada arkadan gelen servis minibüsü sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine servis sürücüsü ve yanındaki yaşı küçük bir kişi Doğukan ve Ezgi Ağtaş'a saldırdı. Yaşanan arbedede Doğukan Ağtaş ve eşinin vücudunda yaralanmalar oldu. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

AĞTAŞ AİLESİ DARP RAPORU ALDI
Servis sürücüsünün Ağtaş çiftine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğukan Ağtaş, eşine ve kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Ağtaş Ailesi daha sonrada Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde darp raporu aldı.

"KAYNANAMIN EVİNİN ORADA ÇOCUKLARIMIN PUSETİ VARDI"
Yaşadığı anları anlatan Doğukan Ağtaş, "Biz sabah kalktık her zamanki gibi çocuklarımın aşısı vardı oraya gidecektik. Kaynanamın evinin orada çocuklarımın puseti vardı arabasında, onu alacaktık arabadan. İlk servis arabası geldi, ona yol verdim, rahatlıkla geçti. İkincisi gelince, 'ben geçemem' dedi. Ben de indim aşağı baktım, 'nasıl geçemiyorsun' gibisinden adamın yanına gittim. Adam gelip benim bacağıma çarptı, benim bacağıma vurdu. Ben ona bağırdım. Sonra orada anlık oldu, aşağı doğru iki üç kişi indiler, bana saldılar" dedi.

"EŞİMİ DARP ETTİLER, EŞİMİN DİŞİ KIRILDI"
Kendisinin ve eşinin darp edildiğini söyleyen Doğukan Ağtaş, "Ardından baktım, on kişiye yakın bir grup geldi. Ben tek başıma kaldım. Yetmemiş gibi geldiler, bir de eşime vurdular. Eşimi darp ettiler, eşimin dişi kırıldı. Kaynanam vardı, ona da saldırdılar. Karakolda şikayetçi de oldum. Darp raporu da aldım. Bununla ilgili artık süreçler işliyor, işleyecektir. Ona göre bundan bir şikayetçiyiz, davacıyız da" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri iki kişiyi göz altına aldı.
