Video Yaşam Bitlis'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video
Bitlis'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video

Bitlis'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video

17.02.2026 | 14:24

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Cevizyatağı köyü civarında meydana geldi. İzzettin Alpcan yönetimindeki otomobil seyir halinde ilerlerken virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü İzzettin (57), Saadet (59) ve Zeynep Alpcan (22) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan diğer 5 kişi ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar ile ekipler, otomobilde sıkışan ölü ve yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bitlis’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video 01:32
Bitlis'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video 17.02.2026 | 14:24
Diyarbakır’da ’tadilat’ nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 00:12
Diyarbakır’da 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 17.02.2026 | 11:45
Bakırköy’de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09:09
Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.02.2026 | 11:13
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 00:45
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 17.02.2026 | 11:11
Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL’lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 01:46
Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 10:03
Otomobilin çarptığı özel halk otobüsü devrildi: 5 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 00:46
Otomobilin çarptığı özel halk otobüsü devrildi: 5 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 17.02.2026 | 09:49
Çanakkale’de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 00:18
Çanakkale'de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 17.02.2026 | 09:40
İstanbul merkezli 8 ilde devremülk dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:21
İstanbul merkezli 8 ilde devremülk dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı | Video 17.02.2026 | 09:08
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu... | Video 02:36
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu... | Video 17.02.2026 | 09:04
Tekirdağ’da ters yönden caddeye giren otomobille motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 00:40
Tekirdağ'da ters yönden caddeye giren otomobille motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 08:48
Jandarmadan 12 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları: 86 gözaltı | Video 01:33
Jandarmadan 12 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları: 86 gözaltı | Video 17.02.2026 | 08:33
Yozgat’ta motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:00
Yozgat'ta motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 17.02.2026 | 07:52
Düzce’de kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye gitmeye polis ikna etti | Video 02:01
Düzce'de kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye gitmeye polis ikna etti | Video 17.02.2026 | 07:38
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 01:03
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 16.02.2026 | 23:16
Esenyurt’ta sokak ortasında dehşet! 04:14
Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet! 16.02.2026 | 18:26
Hastanede güvenlik görevlisi odasından para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı 00:47
Hastanede güvenlik görevlisi odasından para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı 16.02.2026 | 17:25
Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 00:55
Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 16.02.2026 | 16:19
SON DAKİKA | Zonguldak Kilimli’de madende göçük... 3 işçi mahsur kaldı! | Video 00:03
SON DAKİKA | Zonguldak Kilimli'de madende göçük... 3 işçi mahsur kaldı! | Video 16.02.2026 | 15:30
Gaziantep’te meydan savaşı gibi kavga! Yabancıların kavgasında 9 sınır dışı | Video 01:03
Gaziantep’te meydan savaşı gibi kavga! Yabancıların kavgasında 9 sınır dışı | Video 16.02.2026 | 14:19
Bu hareketi yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi | Video 00:16
Bu hareketi yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi | Video 16.02.2026 | 14:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY