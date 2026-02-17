Video Yaşam Yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video
Esenyurt’ta yol verme tartışmasında uzun süre birbirini takip eden sürücüler, tekme, tokat birbirine girdi. Kavga etmek için sanayi sitesine giren sürücüleri çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda iki sürücü arasında yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan sürücüler uzun süre küfürleşerek birbirlerini takip etti. İçlerinden biri yol üzerindeki sanayi sitesine girerken, diğer sürücüde peşinden girmesiyle ortalık karıştı. Kamyonet sürücüsü ve araçtan inen 2 kişi, tekme tokat birbirine girdi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen tarafları ayırmaya çalışırken, sürücülerden birinin yüzü kanlar içerisinde kaldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanayide usta olarak çalışan ve kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Yılmaz, yaşananları "İşyerinde müşteri bekliyorduk. Bir araç kapıya yanaştı, yanına iki kişi geldi. İlk başta arkadaşlar sandım, şakalaşıyorlar diye düşündüm ama yumruk yumruğa kavga etmeye başladılar. Hemen ayırmaya çalıştık, uzun süre ayıramayınca ben bıraktım. Söylediklerine göre 1 kilometre boyunca birebirlerini takip etmişler. Yol verme tartışmasında uzun süre birebirlerini takip edip burada kavga etmişler. Çok gereksiz bir kavgaydı" diyerek anlattı.

