Yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video
17.02.2026 | 14:36
Esenyurt’ta yol verme tartışmasında uzun süre birbirini takip eden sürücüler, tekme, tokat birbirine girdi. Kavga etmek için sanayi sitesine giren sürücüleri çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sanayide usta olarak çalışan ve kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Yılmaz, yaşananları "İşyerinde müşteri bekliyorduk. Bir araç kapıya yanaştı, yanına iki kişi geldi. İlk başta arkadaşlar sandım, şakalaşıyorlar diye düşündüm ama yumruk yumruğa kavga etmeye başladılar. Hemen ayırmaya çalıştık, uzun süre ayıramayınca ben bıraktım. Söylediklerine göre 1 kilometre boyunca birebirlerini takip etmişler. Yol verme tartışmasında uzun süre birebirlerini takip edip burada kavga etmişler. Çok gereksiz bir kavgaydı" diyerek anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:13
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 14:36
01:32
Bitlis'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video 17.02.2026 | 14:24
03:14
16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi | Video 17.02.2026 | 12:38
00:12
Diyarbakır’da 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 17.02.2026 | 11:45
09:09
00:45
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 17.02.2026 | 11:11
01:46
00:46
00:18
Çanakkale'de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 17.02.2026 | 09:40
00:21
02:36
00:40
01:33
02:00
02:01
01:03
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 16.02.2026 | 23:16
04:14
Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet! 16.02.2026 | 18:26
00:47
00:55
Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 16.02.2026 | 16:19