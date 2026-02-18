Video Yaşam Ankara'da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon | Video
18.02.2026 | 08:25

Ankara'da 5 yılda 87 soygun ve yağmaya karıştığı tespit edilen 37 şüpheliye Ankara başta olmak üzere toplam 5 ilde operasyon yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara genelinde 2021 ile 2026 yılları arasında toplam 87 ayrı ikamet, işyeri, depo, şantiye, araçlarda nitelikli hırsızlık olayı ile 3 adet yağma olaylarına karışan çeteye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu suçlardan dolayı 19'u cezaevinde tutuklu toplam 56 şüpheliye yönelik olarak organize suç örgütü kurarak belirtilen suçları suç örgütü kapsamında işledikleri tespit edilen Ankara merkezli olmak üzere Kocaeli, Eskişehir, Kırşehir ve İstanbul illerinde toplam 37 şüpheliye ait 37 ikamet ve 35 araca yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şahısların işlemlerinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hala devam ettiği öğrenildi.
