İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video

18.02.2026 | 09:13

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda, 183 kilo gram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

TIR TAKİP ALTINDAYDI
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen bir tır takibe alındı. Sarıyer'de aracı otoyolda takip eden polis, bir süre sonra yolu keserek tırı durdurdu, araca operasyon gerçekleştirdi. Hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleşen baskında sürücü şüpheli olarak gözaltına alındı.

Tırda yapılan aramalarda ise yedek yakıt tankına bidonlar içinde gizlenmiş 183 kilo gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 485 lira para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlı, hakkında "(TCK 188) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.
