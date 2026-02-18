Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video
18.02.2026 | 08:39
Çanakkale’de son yağışlarla birlikte Atikhisar Barajı’nın su seviyesinin yüzde 100’e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay’da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşamalar meydana geldi. Taşan Sarıçay dron ile görüntülendi.
TEKENLER BATTI, ARAÇLAR VE BAZI İŞLETMELER SULAR ALTINDA KALDI
Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgeye gelerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklerken, bazı teknelerin battığı görüldü. Öte yandan Sarıçay'da yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı. Bazı minibüs şoförlerinin sular altında kalan araçlarını son anda aldıkları görüldü. Taşan Sarıçay sabahın ilk ışıklarıyla dron ile görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
02:39
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 18.02.2026 | 08:39
00:52
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2026 | 08:37
05:04
03:34
01:43
Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu 17.02.2026 | 21:09
02:55
07:09
04:13
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 14:36
01:32
Bitlis'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video 17.02.2026 | 14:24
03:14
16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi | Video 17.02.2026 | 12:38
00:12
Diyarbakır’da 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 17.02.2026 | 11:45
09:09
00:45
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 17.02.2026 | 11:11
01:46
00:46
02:41
Eşi ve ikiz bebeklerinin gözü önünde darp edildi | Video 17.02.2026 | 09:49
00:18
Çanakkale'de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 17.02.2026 | 09:40
00:21