Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar'da kar yağışı | Video
18.02.2026 | 10:38
Sıcaklıkların düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Bağcılar'da da yer yer kar yağışı etkili oluyor.
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar'da kar yağışı | Video 18.02.2026 | 10:38
