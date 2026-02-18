Video Yaşam Eyüpsultan'da dehşet: 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar! | Video
Eyüpsultan'da dehşet: 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar! | Video

Eyüpsultan'da dehşet: 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar! | Video

18.02.2026 | 11:06

Eyüpsultan'da minibüsle yolda ilerleyen Emrullah Beyazbayrak'ın (51) aracı bir başka minibüsün şoförü tarafından kesildi. Araçtan inen 4 şüpheli, iddiaya göre Beyazbayrak’a saldırıp aracının aynasını kırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili konuşan Beyazbayrak, " 'Biz canımızı yolda mı bulduk' " diyerek bana saldırmaya başladı. Ben arabamı geri almaya çalışırken aynamı kırdılar" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Emmiyettepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emrullah Beyazbayrak caddede 34 MRU 598 plakalı minibüsle ilerlemeye başladı. Bu sırada Beyazbayrak'ın aracının önünde bulunan 34 ECC 195 plakalı minibüs, Beyazbayrak'ın aracının önünü kesti. Araçtan inen sürücü, bağırmaya başladı; ardından da araçtan 3 kişi daha inerek Beyazbayrak'a saldırdı. Beyazbayrak'a yumruk attığı öne sürülen 3 şüpheli aracın aynasını kırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden uzaklaştı.Yaşadığı şoku atlatan Beyazbayrak, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"BİZ CANIMIZI YOLDA MI BULDUK" DİYE SALDIRDILAR'

Olayla ilgili konuşan Emrullah Beyazbayrak, "Ben sol tarafa geçmek için şeridi değiştirmek zorundayım. Çünkü yan taraftan geçiş yapıp diğer yana doğru dönmek istiyordum. Fakat sinyalimi verdiğim halde gaza basıp önüme geçti. 'Biz canımızı yolda mı bulduk' diyerek bana saldırmaya başladı. Ben arabamı geri almaya çalışırken bir anda geldiler yumruk atmaya çalışırken camımı da kapatamadım. Geri kaçtım ama aynamı kırdılar; küfür ettiler. Şikayetçi olacağım inşallah. Devlet bize yardım etsin inşallah. Şu anda şu elimi hissetmiyorum avuç içimi; o kadar. Herhalde yumruklarından korunurken o şekilde oldu. Bu şekilde yumrukladılar. 3-4 kişi indiler. Kamera kayıtlarına ulaştığımızda inşallah herşeyi halledeceğiz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da dehşet: ’Canımızı yolda mı bulduk’ diye saldırdılar! | Video 01:16
Eyüpsultan'da dehşet: 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar! | Video 18.02.2026 | 11:06
İstanbul’a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 12:40
İstanbul'a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 18.02.2026 | 10:51
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar’da kar yağışı | Video 01:04
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar'da kar yağışı | Video 18.02.2026 | 10:38
Adana’da Son Reçete Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 02:30
Adana'da "Son Reçete" Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 18.02.2026 | 09:54
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video 00:12
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video 18.02.2026 | 09:41
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 00:51
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 18.02.2026 | 09:13
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 02:39
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 18.02.2026 | 08:39
Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 00:52
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2026 | 08:37
Ankara’da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon | Video 05:04
Ankara'da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon | Video 18.02.2026 | 08:25
İstanbul Arnavutköy’de eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü | Video 03:34
İstanbul Arnavutköy'de eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü | Video 18.02.2026 | 07:32
Gaziantep’te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu 01:43
Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu 17.02.2026 | 21:09
Sultangazi’de apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı kamerada | Video 02:55
Sultangazi'de apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı kamerada | Video 17.02.2026 | 16:34
Telefon uygulamaları casus yazılım mı? Whatsapp’ta bilgilerimiz mi çalınıyor? | Video 07:09
Telefon uygulamaları casus yazılım mı? Whatsapp'ta bilgilerimiz mi çalınıyor? | Video 17.02.2026 | 16:00
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 04:13
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 14:36
Bitlis’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video 01:32
Bitlis'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video 17.02.2026 | 14:24
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi | Video 03:14
16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi | Video 17.02.2026 | 12:38
Diyarbakır’da ’tadilat’ nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 00:12
Diyarbakır’da 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 17.02.2026 | 11:45
Bakırköy’de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09:09
Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.02.2026 | 11:13
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 00:45
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 17.02.2026 | 11:11
Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL’lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 01:46
Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 10:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY