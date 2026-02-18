Eyüpsultan'da dehşet: 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar! | Video 18.02.2026 | 11:06 Eyüpsultan'da minibüsle yolda ilerleyen Emrullah Beyazbayrak'ın (51) aracı bir başka minibüsün şoförü tarafından kesildi. Araçtan inen 4 şüpheli, iddiaya göre Beyazbayrak’a saldırıp aracının aynasını kırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili konuşan Beyazbayrak, " 'Biz canımızı yolda mı bulduk' " diyerek bana saldırmaya başladı. Ben arabamı geri almaya çalışırken aynamı kırdılar" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Emmiyettepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emrullah Beyazbayrak caddede 34 MRU 598 plakalı minibüsle ilerlemeye başladı. Bu sırada Beyazbayrak'ın aracının önünde bulunan 34 ECC 195 plakalı minibüs, Beyazbayrak'ın aracının önünü kesti. Araçtan inen sürücü, bağırmaya başladı; ardından da araçtan 3 kişi daha inerek Beyazbayrak'a saldırdı. Beyazbayrak'a yumruk attığı öne sürülen 3 şüpheli aracın aynasını kırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden uzaklaştı.Yaşadığı şoku atlatan Beyazbayrak, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"BİZ CANIMIZI YOLDA MI BULDUK" DİYE SALDIRDILAR'

Olayla ilgili konuşan Emrullah Beyazbayrak, "Ben sol tarafa geçmek için şeridi değiştirmek zorundayım. Çünkü yan taraftan geçiş yapıp diğer yana doğru dönmek istiyordum. Fakat sinyalimi verdiğim halde gaza basıp önüme geçti. 'Biz canımızı yolda mı bulduk' diyerek bana saldırmaya başladı. Ben arabamı geri almaya çalışırken bir anda geldiler yumruk atmaya çalışırken camımı da kapatamadım. Geri kaçtım ama aynamı kırdılar; küfür ettiler. Şikayetçi olacağım inşallah. Devlet bize yardım etsin inşallah. Şu anda şu elimi hissetmiyorum avuç içimi; o kadar. Herhalde yumruklarından korunurken o şekilde oldu. Bu şekilde yumrukladılar. 3-4 kişi indiler. Kamera kayıtlarına ulaştığımızda inşallah herşeyi halledeceğiz" dedi.