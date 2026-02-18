Nevşehir'de karbonmonoksit faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti | Video
18.02.2026 | 11:55
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.
Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.
