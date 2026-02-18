İstanbul'a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video
18.02.2026 | 10:51
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini kar ve sulu kar yağışına bıraktı. Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir ile Arnavutköy Hadımköy'de lapa lapa yağan kar, Sultangazi ve Bağcılar'da sulu kar şeklinde aralıklarla devam ediyor.
