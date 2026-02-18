Video Yaşam İstanbul'a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video
İstanbul'a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video

İstanbul'a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video

18.02.2026 | 10:51

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini kar ve sulu kar yağışına bıraktı. Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir ile Arnavutköy Hadımköy'de lapa lapa yağan kar, Sultangazi ve Bağcılar'da sulu kar şeklinde aralıklarla devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da dehşet: ’Canımızı yolda mı bulduk’ diye saldırdılar! | Video 01:16
Eyüpsultan'da dehşet: 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar! | Video 18.02.2026 | 11:06
İstanbul’a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 12:40
İstanbul'a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 18.02.2026 | 10:51
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar’da kar yağışı | Video 01:04
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar'da kar yağışı | Video 18.02.2026 | 10:38
Adana’da Son Reçete Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 02:30
Adana'da "Son Reçete" Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 18.02.2026 | 09:54
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video 00:12
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video 18.02.2026 | 09:41
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 00:51
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 18.02.2026 | 09:13
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 02:39
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 18.02.2026 | 08:39
Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 00:52
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2026 | 08:37
Ankara’da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon | Video 05:04
Ankara'da 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çeteye operasyon | Video 18.02.2026 | 08:25
İstanbul Arnavutköy’de eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü | Video 03:34
İstanbul Arnavutköy'de eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü | Video 18.02.2026 | 07:32
Gaziantep’te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu 01:43
Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu 17.02.2026 | 21:09
Sultangazi’de apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı kamerada | Video 02:55
Sultangazi'de apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı kamerada | Video 17.02.2026 | 16:34
Telefon uygulamaları casus yazılım mı? Whatsapp’ta bilgilerimiz mi çalınıyor? | Video 07:09
Telefon uygulamaları casus yazılım mı? Whatsapp'ta bilgilerimiz mi çalınıyor? | Video 17.02.2026 | 16:00
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 04:13
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 14:36
Bitlis’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video 01:32
Bitlis'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video 17.02.2026 | 14:24
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi | Video 03:14
16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi | Video 17.02.2026 | 12:38
Diyarbakır’da ’tadilat’ nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 00:12
Diyarbakır’da 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 17.02.2026 | 11:45
Bakırköy’de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09:09
Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.02.2026 | 11:13
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 00:45
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı | Video 17.02.2026 | 11:11
Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL’lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 01:46
Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 10:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY