Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video
18.02.2026 | 09:41
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü otomobilini kaldırımda yürüyen çocukların üzerine sürdü. Ölümle burun buruna gelen çocuklar panikle kaçışırken, sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi tepki çekti. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Yaşanan tehlikeli anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
