Kardeşlere maskeli saldırı cinayetinde 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video
18.02.2026 | 11:48
Samsun’un İlkadım ilçesinde 2 kardeşe yönelik silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yaralılardan Emirhan Mırık ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Başından ağır yaralanan Yiğit Mırık ise Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet pompalı tüfeği park halindeki bir aracın yanında atılmış halde ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu tabancayla ateş eden kişinin Ahmet G. (21), motosikleti kullanan kişinin ise Melih K.(21) olduğu tespit edildi. Ahmet G. ve Melih K. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli Ahmet G. ifadesinde, olay günü araçtan kendisine ateş açıldığını iddia ederek karşılık verdiğini öne sürdüğü, yüzüne sardığı bezi ise soğuktan dolayı taktığını söylediği öğrenildi. Ahmet G., "Bana uyuşturucu sattırdılar. Bu yüzden cezaevine girdim. 7 ay önce cezaevinden çıktım. Bana satmak için verdikleri uyuşturucuyu polis yakalayınca benden parasını istediler. Kız kardeşimden bir miktar para ve altın aldılar. Beni ölümle tehdit ettiler. Olay günü bana tüfekle ateş açtılar. Bende tabancayla ateş ettim" dedi.
Motosiklet sürücüsü Melih K. ise Ahmet G.'nin kendisini silah tehdidiyle olay yerine götürdüğünü iddia etti.
Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
01:02
Kardeşlere maskeli saldırı cinayetinde 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 18.02.2026 | 11:48
01:16
Eyüpsultan'da dehşet: 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar! | Video 18.02.2026 | 11:06
12:40
İstanbul'a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 18.02.2026 | 10:51
01:04
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar'da kar yağışı | Video 18.02.2026 | 10:38
02:30
Adana'da "Son Reçete" Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 18.02.2026 | 09:54
00:12
00:51
02:39
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 18.02.2026 | 08:39
00:52
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2026 | 08:37
05:04
03:34
01:43
Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu 17.02.2026 | 21:09
02:55
07:09
04:13
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 14:36
01:32
Bitlis'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı | Video 17.02.2026 | 14:24
03:14
16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi | Video 17.02.2026 | 12:38
00:12
Diyarbakır’da 'tadilat' nedeni ile çıkan silahlı kavga kamerada | Video 17.02.2026 | 11:45