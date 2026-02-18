Kardeşlere maskeli saldırı cinayetinde 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 18.02.2026 | 11:48 Samsun’un İlkadım ilçesinde 2 kardeşe yönelik silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün saat 23.20 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerinde bulunan ve yüzü bezle kapalı olduğu belirtilen bir kişi, seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açtı. Saldırıda araç sürücüsü Emirhan Mırık(25) sol kol ve el üstünden yaralanırken, yanında bulunan kardeşi Yiğit Mırık(19) başından vurularak ağır yaralandı. Araçta bulunan 2 kişi ise saldırıyı yara almadan atlattı.Yaralılardan Emirhan Mırık ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Başından ağır yaralanan Yiğit Mırık ise Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet pompalı tüfeği park halindeki bir aracın yanında atılmış halde ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu tabancayla ateş eden kişinin Ahmet G. (21), motosikleti kullanan kişinin ise Melih K.(21) olduğu tespit edildi. Ahmet G. ve Melih K. yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli Ahmet G. ifadesinde, olay günü araçtan kendisine ateş açıldığını iddia ederek karşılık verdiğini öne sürdüğü, yüzüne sardığı bezi ise soğuktan dolayı taktığını söylediği öğrenildi. Ahmet G., "Bana uyuşturucu sattırdılar. Bu yüzden cezaevine girdim. 7 ay önce cezaevinden çıktım. Bana satmak için verdikleri uyuşturucuyu polis yakalayınca benden parasını istediler. Kız kardeşimden bir miktar para ve altın aldılar. Beni ölümle tehdit ettiler. Olay günü bana tüfekle ateş açtılar. Bende tabancayla ateş ettim" dedi.Motosiklet sürücüsü Melih K. ise Ahmet G.'nin kendisini silah tehdidiyle olay yerine götürdüğünü iddia etti.Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.