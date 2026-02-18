Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video
18.02.2026 | 08:37
Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonla DEAŞ Terör örgütü üyesi şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2026 | 08:37
