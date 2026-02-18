Video Yaşam Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video

18.02.2026 | 08:37

Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonla DEAŞ Terör örgütü üyesi şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat ve Yerköy ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
