Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2026 | 08:37 Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonla DEAŞ Terör örgütü üyesi şüphelisi 3 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat ve Yerköy ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.