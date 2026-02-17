İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar!

17.02.2026 | 21:18

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz haftalarda minik kızı Lila’nın 1’inci yaş gününü kutladı. İlker Aksum, bugün kızının yeni paylaşımı yaparak hayranlarını sevindirdi. Minik Lila, emeklemeye başladı ve bu anları ünlü oyuncu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o anlar!