Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in minik oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini böyle gösterdi

17.02.2026 | 18:32

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oğulları Kurt Efe’yi spora yazdırdı. Ünlü çiftin oğlu da yeteneği ile herkesi şaşırttı. İşte Başak Dizer’in o paylaşımı!