Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı!

16.02.2026 | 21:18

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabayı, bugün ailesiyle birlikte bir etkinliğe katıldı. Soner Sarıkabadayı, ailesi ve minik oğlu Ali’yle birlikte defile izlemeye geldi. Ünlü şarkıcının hem imajı hem de ailesi etkinlikte büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının minik oğlu da etraftakilerin ilgili bakışlarıyla dikkat çekti.