Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi! "Birkaç güne taburcu oluyorum" | Video
19.02.2026 | 11:59
Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Hakan Taşıyan'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken iyi haber gelmiş ve sanatçı normal odaya alınmıştı. Yaşanan güzel gelişmelerin ardından Hakan Taşıyan'dan ilk açıklama geldi.
