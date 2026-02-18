Kayseri’de sel yolu çökertti
18.02.2026 | 21:16
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden olurken, bölgede bazı mahalleler sel suları altında kaldı. Sel nedeniyle ilçede bulunan Kapuzbaşı Şelalesi’ne giden yolun bir kısmı çökerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
