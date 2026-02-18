İstanbul'da olay yerine gelip cesedi kontrol eden katil zanlısı kamerada | Video 18.02.2026 | 13:38 İstanbul Bayrampaşa’da Sağmalcılar’da yol kenarında bulunan cesedin 40 yaşındaki cezaevi firarisi Mehmet Gür’e ait olduğu ortaya çıktı. Hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Mehmet Gür’ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Gür’ü viyadük altında öldürüp atan şüpheli Umut O. yakalanarak gözaltına alındı. Adım adım korkunç cinayeti aydınlatan Bayrampaşa Polisi şüphelinin günlerce gelip cesedi kontrol ettiğini gören olmayınca kendisinin sanki ilk kez görmüş gibi ceset ihbarında bulunduğunu belirledi. Cinayeti itiraf eden şüpheli Umut O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 10 Şubat akşamı saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen kişiler yeşillik alanda erkek cesedi olduğunu fark edip ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cesedi bulunan kişinin yaklaşık 1 hafta önce öldüğü ve 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirildi.



ŞÜPHELİ ÖLÜMDEN ÇIKAN CİNAYET

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ölen şahsın 40 yaşındaki Mehmet Gür olduğu belirlendi. Hakkına 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve bir süredir de firari durumda olduğu öğrenilen Mehmet Gür'ün cesedinin bütünlüğü bozulmamıştı ancak deforme olmuştu.



AYNI KIYAFETLE DEFALARCA CESET BAŞINA GELEN ADAM

Bayrampaşa Asayiş Büro dedektifleri şüpheli ölüm olarak gördükleri konuyla ilgili titiz bir çalışma başlattı. Cesedin bulunduğu alandaki kameraları saniye saniye izlendi. Dedektiflerin dikkatini aynı kıyafetle cesedin bulunduğu alana günlerce gelip giden bir kişi çekti. Şahsın sürekli cesedin bulunduğu bölgeye geldiği kontrol ettiği görüldü.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İncelenen görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheli Umut O. Bayrampaşa Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ilk beyanında cinayeti itiraf etti. Viyadük altında tartıştık, cesedi oradan aşağıya yuvarladım dediği öğrenildi.



VİYADÜK ALTINDA KAN İZLERİ

İtirafın ardından yeniden incelemeler yapan Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri cinayetin işlendiği yerde kan izlerine de rastladı. Yapılan incelemelerde şüpheli olarak gözaltına alınan Umut O.'nun olaydan sonra günlerce gelip cesede baktığı tespit edildi.



ÖLDÜRÜP ATTIĞI CESED İLK KEZ GÖRMÜŞ GİBİ İHBAR ETMİŞ

Şüphelinin defalarca aynı kıyafetle öldürdüğü kişinin cesedini biri gördü mü diye baktığı gören olmayınca cesedi kendisinin ihbar ettiği ortaya çıktı. Şüpheli son gidişinde de cesedi görünce, sanki ilk kez görmüş gibi yoldan geçen bir kişiyi durdurup burada ceset var dediği ardından polisi arayıp ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.



TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Umut O.'nun da kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve cinayeti itiraf eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.