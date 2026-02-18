İnternetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
18.02.2026 | 16:04
Antalya'da internette tanıştığı genci evinde 20 bıçak darbesi ile öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İfade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Yusuf E.Ç.'nin ilk ifadesinde İlhan Çobanoğlu ile internet üzerinden tanıştıklarını, kendisini eve çağırdığını, aralarında çıkan tartışma sonrası Çobanoğlu'nun kendisine bıçakla saldırdığını ve yere düşen bıçağı alarak onu öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
