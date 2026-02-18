Video Yaşam İnternetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
18.02.2026 | 16:04

Antalya'da internette tanıştığı genci evinde 20 bıçak darbesi ile öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu'na ulaşamayan arkadaşları gencin oturduğu eve geldi. Kapıyı ısrarla çalan Çobanoğlu'nun arkadaşları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir vasıtası ile kapının açılmasının ardından girdikleri evde genci kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda 20'ye yakın bıçak yarası olan Çobanoğlu'nu öldüren şahsın yakalanması için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatırken, gencin cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Apartmandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Yusuf E.Ç.'yi (21) olaydan 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İfade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Yusuf E.Ç.'nin ilk ifadesinde İlhan Çobanoğlu ile internet üzerinden tanıştıklarını, kendisini eve çağırdığını, aralarında çıkan tartışma sonrası Çobanoğlu'nun kendisine bıçakla saldırdığını ve yere düşen bıçağı alarak onu öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

