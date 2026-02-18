Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video

18.02.2026 | 15:11

Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.