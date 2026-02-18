14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket!

18.02.2026 | 19:36

Kayseri'de, 14 yaşındaki çocuk, kaldırımda gördüğü Türk bayrağını koşarak yerinden kaldırdı. Bayarğı katlayan çocuk bayrağı öperek ilerlemeye devam ederken, O anları gören motosikletli Ersin Çampınar'ın, gencin yanına giderek, "Helal olsun sana çocuk, tüylerim diken diken oldu.” Dediği anlar çocuğun ise "Bayrağı yerde gördüm. Gönlüm el vermedi" yanıtını verdiği kask kamerasına yansıdı.