19.02.2026 | 02:00

#KuruluşOrhan nefes kesen yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv’de!

Kuruluş Orhan 16. bölüm tanıtımı yayınlandı 19.02.2026 | 02:00
Flavius için yeni bir başlangıç mı? 19.02.2026 | 01:28
Osmanlı ordusunun kesin zaferi 18.02.2026 | 22:07
Sultan Orhan’ın Ramazan mesajı, hem dosta hem düşmana 18.02.2026 | 22:01
Kuruluş Orhan 15.⁠ ⁠Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak Flavius?" 12.02.2026 | 02:01
Gemlik Kalesi’nde sıcak temas! Sultan Orhan ve Prenses Asporça karşı karşıya 12.02.2026 | 01:18
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi 11.02.2026 | 21:54
Kuruluş Orhan’da Yunus Emre ilahisi zikir sahnesi! 05.02.2026 | 12:26
Kuruluş Orhan 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 05.02.2026 | 08:18
Bizans’ın dengelerini Sultan Orhan belirliyor 04.02.2026 | 23:01
Sultan Orhan’ın hükmü kesin: “Bu iblisin yeri Türk’ün ayağının altıdır.” 04.02.2026 | 22:56
Kuruluş Orhan 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle | Video 04.02.2026 | 10:43
Kuruluş Orhan 13. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Temurtaş'ın uçlardaki hükmü bitmiştir!" | Video 29.01.2026 | 11:55
Kuruluş Orhan 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle | Video 25.01.2026 | 12:41
Kuruluş Orhan 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı 22.01.2026 | 01:05
Kuruluş Orhan’da tarihi an: Türk’ün sancağı göğe yükseldi 22.01.2026 | 00:59
Kuruluş Orhan’da tarihi an: Türk’ün sancağı göğe yükseliyor 21.01.2026 | 18:08
Kuruluş Orhan 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sandığa, tabuta koyacak tek bir parçanı bırakmayacağım!" | Video 20.01.2026 | 11:25
Kuruluş Orhan 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Osman Bey, o benim çınarım, dağım!" | Video 06.01.2026 | 12:29
Kuruluş Orhan 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Atama, soyuma laf edenin sonu cehennemdir!" | Video 23.12.2025 | 11:29

