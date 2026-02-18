Osmanlı ordusunun kesin zaferi
18.02.2026 | 22:07
Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde harp meydanında yaşanan anlar geceye damga vurdu. Bizans ve Osmanlı orduları arasında süren çetin mücadelede dengeler, Nilüfer Hatun’un süvarilerle birlikte savaş alanına inmesiyle değişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Osmanlı ordusunun kesin zaferi 18.02.2026 | 22:07
04:03
Sultan Orhan’ın Ramazan mesajı, hem dosta hem düşmana 18.02.2026 | 22:01
00:56
02:03
Gemlik Kalesi’nde sıcak temas! Sultan Orhan ve Prenses Asporça karşı karşıya 12.02.2026 | 01:18
03:07
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi 11.02.2026 | 21:54
02:43
Kuruluş Orhan’da Yunus Emre ilahisi zikir sahnesi! 05.02.2026 | 12:26
01:00
Kuruluş Orhan 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 05.02.2026 | 08:18
01:12
Bizans’ın dengelerini Sultan Orhan belirliyor 04.02.2026 | 23:01
01:23
Sultan Orhan’ın hükmü kesin: “Bu iblisin yeri Türk’ün ayağının altıdır.” 04.02.2026 | 22:56
00:56
Kuruluş Orhan 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle | Video 04.02.2026 | 10:43
01:16
01:00
Kuruluş Orhan 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle | Video 25.01.2026 | 12:41
01:01
Kuruluş Orhan 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı 22.01.2026 | 01:05
04:00
Kuruluş Orhan’da tarihi an: Türk’ün sancağı göğe yükseldi 22.01.2026 | 00:59
00:47
Kuruluş Orhan’da tarihi an: Türk’ün sancağı göğe yükseliyor 21.01.2026 | 18:08
00:56
00:51