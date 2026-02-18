Video Kuruluş Orhan Osmanlı ordusunun kesin zaferi
18.02.2026 | 22:07

Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde harp meydanında yaşanan anlar geceye damga vurdu. Bizans ve Osmanlı orduları arasında süren çetin mücadelede dengeler, Nilüfer Hatun’un süvarilerle birlikte savaş alanına inmesiyle değişti.

