Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de henüz ikinci soruda joker kullandı! Herkesi şaşırtan o anlar!
Kim Milyoner Olmak İster’de henüz ikinci soruda joker kullandı! Herkesi şaşırtan o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster'de henüz ikinci soruda joker kullandı! Herkesi şaşırtan o anlar!

19.02.2026 | 22:21

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan İrem Yalçın isimli yarışmacı, henüz ikinci soruda joker kullanarak herkesi şaşırttı. İşte o anlar!

