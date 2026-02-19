Kim Milyoner Olmak İster’de henüz ikinci soruda joker kullandı! Herkesi şaşırtan o anlar!
19.02.2026 | 22:21
ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan İrem Yalçın isimli yarışmacı, henüz ikinci soruda joker kullanarak herkesi şaşırttı. İşte o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
03:53
02:09
04:58
01:12
4 kişiyi toplam 4,8 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 19.02.2026 | 15:02
02:08
01:45
Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video 19.02.2026 | 14:42
00:40
Gaziantep'te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza | Video 19.02.2026 | 14:42
01:52
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 19.02.2026 | 12:35
06:35
04:37
Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi | Video 19.02.2026 | 10:56
00:52
01:53
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video 19.02.2026 | 10:50
01:46
00:35
Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 58 bin TL ceza yedi | Video 19.02.2026 | 09:13
04:15
Eyüpsultan'da hareket halindeki TIR alev alev yandı | Video 19.02.2026 | 08:56
02:12
Erzincan’da yangın: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 19.02.2026 | 08:41
01:01
Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 19.02.2026 | 08:33
00:56
02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40