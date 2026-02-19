Video Yaşam Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video
Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video

Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video

19.02.2026 | 14:42

Adana’nın Ceyhan ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp hastanelere kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek ile Üçdut Yeşilova Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre, öğrencileri taşıyan servis minibüsü ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada servis şoförü ile bir öğrencinin ağır yaralandığı, 7 öğrencinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video 02:08
Antalya'da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video 19.02.2026 | 14:43
Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video 01:45
Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video 19.02.2026 | 14:42
Gaziantep’te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza | Video 00:40
Gaziantep'te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza | Video 19.02.2026 | 14:42
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 01:52
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 19.02.2026 | 12:35
Türkiye, Gazze’yi yalnız bırakmıyor... İyilik gemisi bugün yola çıkıyor! | Video 06:35
Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmıyor... İyilik gemisi bugün yola çıkıyor! | Video 19.02.2026 | 11:42
Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi | Video 04:37
Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi | Video 19.02.2026 | 10:56
Yaşlı kadının 3 milyonluk birikimini dolandıran şüpheliler Tarsus’ta yakalandı | Video 00:52
Yaşlı kadının 3 milyonluk birikimini dolandıran şüpheliler Tarsus'ta yakalandı | Video 19.02.2026 | 10:50
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video 01:53
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video 19.02.2026 | 10:50
Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video 01:46
Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video 19.02.2026 | 10:03
Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 58 bin TL ceza yedi | Video 00:35
Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 58 bin TL ceza yedi | Video 19.02.2026 | 09:13
Eyüpsultan’da hareket halindeki TIR alev alev yandı | Video 04:15
Eyüpsultan'da hareket halindeki TIR alev alev yandı | Video 19.02.2026 | 08:56
Erzincan’da yangın: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 02:12
Erzincan’da yangın: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 19.02.2026 | 08:41
Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:01
Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 19.02.2026 | 08:33
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon TIR’a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması | Video 00:56
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması | Video 19.02.2026 | 07:48
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 01:22
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 19.02.2026 | 07:39
Kayseri’de sel yolu çökertti 01:47
Kayseri’de sel yolu çökertti 18.02.2026 | 21:16
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 00:36
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 18.02.2026 | 19:36
Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü 03:27
Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü 18.02.2026 | 18:37
Diyarbakır’da kayıp yaşlı adam 11 gündür aranıyor | Video 09:22
Diyarbakır'da kayıp yaşlı adam 11 gündür aranıyor | Video 18.02.2026 | 16:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY