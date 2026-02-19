Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video
19.02.2026 | 14:42
Adana’nın Ceyhan ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp hastanelere kaldırıldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada servis şoförü ile bir öğrencinin ağır yaralandığı, 7 öğrencinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
